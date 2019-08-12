العيد في الفيوم: المقاهي للشباب.. والحناطير للأسر

شهدت الساعات الأخيرة من اليوم الأول، لعيد الأضحى المبارك، بمحافظة الفيوم، حراكا للمواطنين وارتيادهم لعدد من الكافيهات، وبعض الأندية الاجتماعية، والحدائق العامة وسط الشوارع بمدينة الفيوم، مقارنة بساعات النهار.

وتوجهت العديد من الأسر الفيومية، إلى الحدائق العامة الخاصة بالبسطاء، وهي تقع وسط شارع أحمد شوقي، وعند الشاشة الكبرى، بميدان عبدالمنعم رياضي، بالطريق الدائري، وغيرها من الحدائق المفتوحة الموجودة في محيط الطرق والشوارع، من أجل التنزه سويا في العيد.

وتوافدت أعداد متوسطة على نادي قارون الاجتماعي الرياضي، للتنزه في هذا اليوم، كما شهد نادي محافظة الفيوم، إقبالا من الشباب والفتيات والأسر الفيومية، لتناول الأطعمة والمشروبات في جو أسري، يعتبر أحد أهم مميزات العيد.

وحرص العشرات من أبناء القرى من الشباب والقتيات، وبعض الأسر، على زيارة منطقة ميدان سواقي الهدير، وسط مدينة الفيوم، لوجود محال للعصائر الطازجة، ومسليات، وبعض الباعة الجائلين، ممن يبيعون الترمس وحمص الشام، وطراطير ملونة، من أجل تناول الأطعمة والمشروبات الطازجة.

وانتشر الباعة الجائلون، في اليوم الأول من العيد، وسط مدينة الفيوم، لبيع منتجاتهم من الطراطير الملونة، ومنتجات الخوص، وارتدى الشباب الطراطير الملونة، والملابس الجديدة.

كما شهدت الألعاب بكافتريات منطقة السواقي، بوسط المدينة، إقبال جيد من الأطفال، الذين توافدوا مع ذويهم لهذه المنطقة من أجل التنزه بالعيد، وقضاء وقت ممتع مع أقاربهم وأصدقائهم، فيما فتحت العديد من المحال التجارية أبوابها للمواطنين، لشراء احتياجاتهم، وخاصة المطاعم والكافتريات، ومحال العصائر.

وشهدت الكافتريات والمقاهي، بالعديد من الأحياء بمدينة الفيوم، إقبالا كبيرا من الشباب والأسر الفيومية، للجلوس فيها ومشاهدة التليفزيون، ولعب "الدومينا" وتناول المشروبات الساخنة والباردة.

كما شهدت بعض المطاعم الكبرى، إقبال من المواطنين لتناول الأطعمة فيها، وخاصة اللحوم بأنواعها، كما شهدت محال "التسالي" إقبالا كبيرا من المواطنين.

ولجأت عدد من الأسر الفيومية، إلى التنزه، من خلال ركوب الحناطير الموجودة، بوسط مدينة الفيوم، واستخدامها خلال زيارتهم لبعض أقاربهم في المناطق المختلفة بالمدينة، للاستمتاع بها، بعد أن انخفضت عدد الحناطير الموجودة في الفيوم بسبب غياب السياح عن هذه المنطقة.

وانتشرت سيارات الشرطة، والإسعاف، في محيط ميدان السواقي، وسط مدينة الفيوم، من أجل تأمين الزوار الذي يتوافدون على المنطقة، لمشاهدة سواقي الهدير التي تعمل بقوة دفع المياه بشكل طبيعي دون أي تدخل بشري.