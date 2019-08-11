شارك اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، ومرافقوه، اليوم الأحد، الأطفال بدار عائشة حسانين للأيتام، فرحتهم بعيد الأضحى المبارك، صباح اليوم، وقدم التهنئة لهم ومنحهم الهدايا العينية والعيديات، بحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومسؤولي مجلس إدارة الدار.

وأعرب المحافظ، عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم واحتفالهم بالعيد، مؤكداً أن المحافظة لن تدخر جهداً في تقديم الرعاية والدعم، وسبل الحياة الكريمة لهؤلاء الأطفال، فهم جزء لا يتجزأ من كيان مجتمعنا.

كما زار محافظ الفيوم ومرافقوه، نزلاء دار المسنين بمجمع بدر الإسلامي، لتهنئتهم بالعيد، ومنحهم الهدايا العينية والعيديات، بحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، ومسؤولي الدار، وممثلي عدد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد محافظ الفيوم، أن المحافظة لن تدخر جهداً في تقديم الرعاية والدعم وسبل الحياة الكريمة للمسنين والمسنات، فهم مثال للخير والعطاء، مطالباً إياهم بالدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها الله من كل مكروه وسوء وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما زار محافظ الفيوم ومرافقوه، فرق الأمن بالعزب لتهنئة الجنود وضباط الصف بعيد الأضحى المبارك، كان في استقباله اللواء عادل الطحلاوي، مدير أمن الفيوم، وحشد من القيادات الأمنية، وخلال الزيارة، أشاد المحافظ بالجهود المبذولة من رجال الشرطة والقوات المسلحة في حفظ الأمن والأمان في ربوع مصرنا العزيزة.