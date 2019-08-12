بالصور| حيلة حاج مخالف تنتهي بالفشل: حاول الهرب فوجد نفسه عالقا بالجبل

انتهت حيلة أحد الحجاج المخالفين للهروب من الشرطة السعودية، فجر اليوم، بتسليم نفسه إليهم عن طريق الاتصال بهم لنجدته، بعد أن وجد نفسه عالقاً فوق جبل.

الواقعة كما رواها شهود عيان لـ"الوطن" تتلخص في قيام أحد الحجاج المخالفين بتسلق أحد الجبال المجاورة لجسر الجمرات للدخول لمنطقة الجمرات دون المرور على قوات الأمن السعودية المنتشرة في المكان.

ولم يتخيل الحاج أنه بعد صعوده للجبل لن يتمكن من النزول على الجانب الآخر نظرا لكونه غير ممهد وأصبح محتجزا على الجبل، ما اضطره للاستغاثة بالأمن السعودي هاتفيا.

وعلى الفور وصلت سيارات ورافعات الدفاع المدني السعودي وتمكنت من إنزال الحاج، الذي ألقي القبض عليه وتم اصطحابه للتحقيق معه بتهمة الحج دون ترخيص.

ولم يتسن لنا معرفة جنسية الحاج ولم تصدر السلطات السعودية أي بيانات رسمية عن الواقعة حتى الآن.

ويستمر حجاج بيت الله الحرام، في رمي الجمرات، بعدما منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم.

وقال حاتم قاضي، مستشار وزير الحج والعمرة بالسعودية، إن انتقال الحجاج من مشعر عرفات إلى مزدلفة ثم إلى منى سار بانسيابية عالية للغاية، أفضل من العام الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "Extra news"، أن الحجاج يخرجون من جبل عرفات على 4 أشكال، لافتًا إلى أنه يجرى استخدام قطار المشاعر المقدسة، إذ يخدم حوالي 360 ألف حاجة، بالإضافة إلى النقل الترددي التي تنقل الحجاج من عرفات إلى مزدلفة في 10 دقائق، معتبرًا إياها فترة قياسية.