واصل المواطنون في محافظة أسيوط، اليوم، احتفالهم بعيد الأضحى في الحدائق والمتنزهات، خلال ثاني أيام العيد، وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة لتأمين المواطنين ومنع وقوع أي حالات تحرش خلال احتفالات المواطنين.

وشهدت المحافظة زيادة في إقبال المواطنين على الحدائق العامة والمتنزهات، في اليوم الثاني من العيد، رغم الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، فيما قال مصدر أمني أنه لم يجري ضبط أية حالات تحرش، في أول أيام العيد.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، اليوم، أن اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، أصدرتعليماته بتكثيف الدوريات الثابتة والمتحركة، وانتشار مكثف لأفراد المباحث السرية في المنتزهات والملاهي والحدائق والأماكن السياحية لتأمين المواطنين خلال احتفالهم بعيد الأضحى، وضبط المخالف لتعليمات الآداب العامة.

وكانت الحدائق العامة بأسيوط قد فتحت أبوابها منذ الصباح الباكر لاستقبال المواطنين وخاصة حديقتي الفردوس بمدينة أسيوط وحديقة حيوان ناصر بأبوتيج بأسعار رمزية.

وقال عثمان الحسيني مدير مكتب تنشيط السياحة بأسيوط، إن المواطنين يقبلون على الرحلات السياحية عبر نهر النيل والتي تنطلق من المرسى السياحي لحديقة الفردوس وحتى المرسى السياحي لمدينة صدفا.

وفي سياق متصل، جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بين العاملين بإدارة المرور بأسيوط، حيث شهدت الشوارع والميادين انتشار اللجان المرورية الثابتة والمتحركة بمحيط تجمعات المواطنين خاصةً الميادين والحدائق وطريق الكورنيش.