شارك اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، اليوم الأحد، آلاف المواطنين أداء صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة أرض الملاعب، بحي شرق مدينة أسيوط.

وذلك بحضور اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، واللواء حاتم رياض مدير فرع الأمن الوطني بأسيوط، والعميد أحمد قدري وكيل فرع الأمن الوطني، والمهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، واللواء أشرف عبدالله مدير الأمن العام لمنطقة وسط الصعيد، واللواء عصام غانم مدير الأمن العام بأسيوط والعقيد محمود صبحي المستشار العسكري بالمحافظة والعميد أسرف مرسي مدير إدارة مرور أسيوط، والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، وأيمن محروس رئيس حي شرق والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة، بينما صلى المواطنون بالمراكز والمدن والقرى العيد بالساحات الـ139 المخصصة من الأوقاف.

وردد المصلون، التكبيرات والابتهالات عقب صلاة الفجر، وحتى موعد صلاة العيد وقد ألقي خطبة العيد في الساحة الرئيسية بأرض الملاعب الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، وتحدث خلالها عن فضل أيام العيد ووقفة عرفات ودعى الحاضرون إلى التسامح ونشر قيم المحبة وطاعة الوالدين مثلما فعل إسماعيل عليه السلام مع أبيه إبراهيم وكذا التزاور وصلة الرحم يجب ألا تقتصر فقط على أيام العيد، وإنما على مدار العام.

وعقب انتهاء الصلاة هنأ المحافظ جموع المواطنين بمناسبه العيد، ووزعت الحلوى والهدايا على الأطفال ابتهاجًا بهذه المناسبة السعيدة.

وأعرب المحافظ، عن أمنياته أن يعم الخير والرخاء لمصر ولشعب أسيوط وأن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واستقبل اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، اليوم السبت، لفيف من القيادات الأمنية والدينية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة، لتقديم التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقدم المحافظ، التهنئة لجميع الحضور والشعب المصري عامة، وأهالي المحافظة بصفة خاصة متمنياً دوام الأمن والاستقرار لمصرنا الغالية، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر جيشا وشعبا وقيادة، موجها رسالة تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للتأكيد على قوة وتماسك الشعب المصري بمختلف طوائفه ووقوفه صفاً واحدا لاستكمال التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030 والبدء الفعلي في تنمية الصعيد، مشيرا إلى أن صلاة عيد الأضحى ستكون بساحتي أرض الملاعب، ومسجد ناصر بمدينة أسيوط بحضور جميع القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالإضافة إلى المساجد والساحات بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

كما استقبل المحافظ، وفداً من مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية بأسيوط، بالإضافة إلى لفيف من أساقفة ومطارانة وقساوسة محافظة أسيوط من كافة الطوائف، وعلى رأسهم الأنبا يوأنس أسقف مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بأسيوط، والبداري وساحل سليم والأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة والأنبا كيرلس وليم مطران الأقباط الكاثوليك والأنبا بيجول أسقف الدير المحرق بالقوصية، والأنبا ثاؤفيلس أسقف إيبارشية منفلوط والأب باقي صدقة راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط والذين قدموا لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.