تابعت وزارة النقل، اليوم الإثنين، سير العمل بهيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق والنقل النهري، من خلال تقارير مركز الأزمات بالوزارة، ومن خلال التواصل مع رؤساء الجهات التابعة، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، للتأكد من سير العمل وعدم وجود أي أزمات أو معوقات تؤثر على حركة التشغيل، حيث اطمأنت الوزارة على انتظام حركة تشغيل القطارات على جميع خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري، وتواجد قيادات السكة الحديد بالمحطات لمتابعة سير العمل.

كما تابعت "النقل"، انتظام حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو، ومتابعة دقيقة من قيادات ومسؤولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي ومن خلال تواجد قيادات ومسؤولو المرفق على خطوط المترو، وانتشار فرق الصيانة والطوارئ المختلفة على خطوط المترو لمواجهة أي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات، حرصاً على مواعيد التقاطر وعلى النظام داخل المحطات، بالإضافة إلى استمرار تلقي شكاوى ومقترحات الركاب على الخط الساخن خلال أيام العيد.

وتابعت "النقل"، استمرار الحملات التفتيشية على المراكب والعائمات النيلية في ثاني أيام عيد الأضحى، لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب، وحرصًا على سلامة المواطنين خلال احتفالات العيد، واستمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية واستمرار فحص كل المراكب النيلية، التي تنقل الركاب، والتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ مع الالتزام بالحمولة المحددة لها، ومنع أي مركب أو عائمة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات السلامة والأمان بها.