استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات حول فعاليات اجتماع مجلس إدارة المعهد.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وأعضاء المجلس، ورؤساء الأقسام، وذلك بمقر المعهد بالنزهة.

استعرض مجلس إدارة معهد بحوث الإلكترونيات، تقريرًا حول متابعة الأعمال الإنشائية للمبني الجديد للمعهد لتسليم المرحلة الثانية والتي تم الانتهاء من 81% منها، على أن يتم التسليم المرحلة النهائية في أول أكتوبر من العام الحالي.

وناقش مجلس إدارة معهد بحوث الإلكترونيات، تقريرا حول التقدم لإنشاء حاضنة تكنولوجية في مجال صناعة الإلكترونيات بحاضنة "طريق"، وجرى إطلاق 3 دورات للحاضنة منذ إنشائها في عام 2016 حتى الآن تم خلالها احتضان 20 شركة ناشئة مع التركيز على تحديات الصناعة والأنظمة الذكية ومجالات الثورة الصناعية الرابعة.

وفي إطار التعاون مع العديد من الجامعات والمعاهد لرفع مستوي التدريب العملي للطلاب، ناقش مجلس إدارة معهد بحوث الإلكترونيات، تقريرا مقدما من إدارة التدريب بشأن الدورات التي قدمها معهد بحوث الإلكترونيات للطلاب في معامله المجهزة والحديثة.

وناقش مجلس إدارة معهد بحوث الإلكترونيات، أيضا تقريرا بشأن جائزة أفضل أداء بحثي لعام 2019 تضمن معايير قياس مؤشرات الأداء للكادر البحثي للمعهد وأسماء الفائزين بالجوائز لهذا العام، وأهم الإحصائيات عن البيانات التي تقدم بها الباحثون ومعاونيهم لقاعدة بيانات العلماء المصريين E-science.

وفي إطار تعاون معهد بحوث الإلكترونيات، مع الهيئات البحثية الأخرى سواء بالداخل أو الخارج، جرى مناقشة تقرير آخر حول بروتوكولات التعاون التي تم إبرامها هذا العام ومنها التعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وجامعة توهوكو باليابان، ومدينة Surrey للعلوم والتكنولوجيا، ومعهد شنغهاي للأنظمة وتكنولوجيا المعلومات، ومعهد بحوث الهندسة الزراعية، والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وهيئة فولبرايت.

كما ناقش مجلس إدارة معهد بحوث الإلكترونيات مذكرة عن مؤتمر المعهد والذي سوف يعقد خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة الغردقة بالتعاون مع كل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجامعة سلوفاكيا التقنية، والمعهد العالي للهندسة بالسادس من أكتوبر، ومكتب التايكو بالمعهد.

وخلال فعاليات مجلس إدارة معهد بحوث الإلكترونيات، جرى استعراض أهم المنتجات الجديدة بمعهد بحوث الإلكترونيات مثل "دائرة تنبيه مرئي ومسموع عند ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة، ودائرة إلكترونية لحماية المحركات الكهربية من زيادة الحمل، ودائرة لحماية مضخات المياه الكهربية من الدوران الجاف، وجهاز HIL 402".