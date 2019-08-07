أجرى خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلميـ صباح اليوم الأربعاء، زيارة للمعهد، برفقة حاتم أبو القاسم عميد المعهد تفقد خلالها مباني المعهد، ومبنى العيادات الخارجية، وذلك في إطار متابعة تداعيات الحادث الإرهابي الذي شهده محيط المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة مساء الأحد الماضي.

عبدالغفار: هنحدث المعهد بالكامل.. المريض المصري يستحق خدمة جيدة

ووجه وزير التعليم العالي بسرعة إعداد خطة هندسية تفصيلية لإعادة تجديد مباني المعهد بالكامل، وتطوير الخدمة المقدمة للمرضى، وذلك بوضع تصور شامل جديد للمعهد والمباني التابعة له، بالاستعانة بخبراء هندسيين لتجديد المبنى وتطويره وفقًا لأحدث النظم الهندسية، ومراعاة تلافي العيوب والمشاكل القديمة، التي كانت تعرقل العمل داخل المعهد.

وكلف عبدالغفار، بإعادة تصميم مباني المعهد بمواصفات حديثة، من خلال توسعة الغرف والأماكن المخصصة لاستقبال المرضى، وتأهيل الأماكن المخصصة لتقديم العلاج الكيماوي، بما يضمن راحة المريض، وبما يلائم الأعداد الكبيرة الوافدة على المعهد بصفة يومية، وكذلك توفير أماكن خاصة لانتظار المرافقين، وربط مبنى المعهد بمبنى العيادات الخارجية، بما يضمن مرونة انتقال الحالات المرضية بين أجزاء المعهد.

وشدد وزير التعليم العالي، على تطوير نظام العمل داخل مبنى الطوارئ، وإجراء التعديلات اللازمة للارتقاء بالخدمة الطبية التي يقدمها، وكذلك فصل القسم الإداري عن أماكن تلقي العلاج، وتطوير الخدمات الإدارية بوضع نظام عمل إداري جديد.

وأشار عبدالغفار، إلى ضرورة أن يتضمن التصور الجديد لتطوير المعهد تجميع الأقسام الإدارية المعنية بتقديم الخدمات في مكان واحد وبشكل متقارب؛ لتسهيل إنهاء الإجراءات، واستخراج الأوراق؛ ضمانًا لراحة المريض.

كما وجه عبدالغفار، بضرورة استيفاء الشروط اللازمة لعملية التطوير من حيث مراعاة كل المواصفات الهندسية والإنشائية المطلوبة، وووفقًا لأحدث معايير السلامة الخاصة بالمنشآت الطبية، مضيفا "لا نسعى فقط لإعادة تشغيل المعهد، وإنما نسعي لتحديثه بشكل كامل، وتطوير مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى المترددين عليه بشكل أفضل".

وأكد أن المريض المصري يستحق تلقي خدمة طبية جيدة، مشيرا إلى حرص الوزارة على متابعة العمل بالمستشفيات الجامعية التي يعتمد عليها قطاع كبير من المواطنين وتطويرها باستمرار، كما تابع انتظام العمل بالعيادات الخارجية واستقبالها للمرضى.

فيما أكد حاتم أبو القاسم عميد معهد الأورام، أن العمل سيعود بالمبنى الشمالي بعد إجازة عيد الأضحى، مبينا أن المعهد مستمر في تقديم خدماته للمرضى مع عملية التحديث والتطوير.