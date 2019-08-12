العثور على جثة مسن في حالة تعفن داخل شقته في عابدين.. والنيابة تحقق

تباشر نيابة عابدين تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة مسن (65 سنة) عثر على جثته في حالة تعفن داخل شقته بعابدين.

وقررت النيابة، انتداب الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وموافاة النيابة بتقرير الطب الشرعي، واستدعت النيابة شهود العيان لسماع أقوالهم، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

كان قسم شرطة عابدين تلقى بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة مسن يبلغ من العمر 65 عامًا.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من المعاينة أن الجثة في حالة تعفن، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.