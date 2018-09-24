صرحت النيابة العامة في بلقاس بمحافظة الدقهلية، الليلة، بدفن التلميذ إبراهيم محمد حسن عبد ربه، 9 سنوات بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة الزهراء الابتدائية بعد انتهاء الطبيب الشرعي من تشريح الجثة.

وتسلمت أسرة التلميذ الجثمان للبدء في تشيعها في مسقط رأسه في قرية "أحمدية أبوالفتوح" بدائرة المركز وسط حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية.

وأكد البيان الرسمي لمحافظة الدقهلية، أن التلميذ توفي أثناء نزول الطلاب لقضاء "فسحة" اليوم، وحدث تدافع بينهم على سلم المدرسة تسبب في سقوطه، ونقل على الفور للوحدة الصحية بالقرية، والمجاورة لسور المدرسة، إلا أنه توفي فور وصوله، وأفاد التقرير المبدئي عن حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية الذي أدي إلى وفاة الطالب وفي انتظار التقرير النهائي لسبب الوفاة.

وأوضح البيان، أنه فور علم محافظ الدقهلية قرر إلغاء تكليف مدير مدرسة الزهراء الابتدائية ببلقاس، وإحالة مشرف الدور والفناء ومدرس الحصة للتحقيق، وكلف علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، بالانتقال إلى المدرسة وعرض تقرير مفصل عن الواقعة.