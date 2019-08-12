تمكن قسم مكافحة جرائم الآداب بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط 7 قضايا تعـرض للإناث بالطريق العام خلال أول و ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك أثناء تأمين قوات الأمن من الشرطة النسائية للسينمات والحدائق العامة والمتنزهات، ومنع ظاهرة حالات التحرش الجنسي بالفتيات سواء كان تحرش جسدي أو لفظي.

وكانت مديرية أمن الإسكندرية، قد وضعت خطة أمنية متكاملة، للتعامل الفوري والحازم والحاسم مع أي محاولات للتحرش بالفتيات، وتحديدًا بأماكن التجمعات وخاصة الحدائق والمنتزهات والشواطئ وطريق الكورنيش، بالإضافة إلي المناطق التجارية والسياحية والترفيهية، بهدف التصدي لكل أشكال الخروج عن القانون، وضبط أية جرائم مخلة بالأمن العام، وأية ممارسات تتعلق بالآداب العامة.

وكلف اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إدارة البحث الجنائي برئاسة اللواء شريف رؤوف، بتكثيف حملاتها بجميع أنحاء المحافظة، بفحص مستأجري الشقق المفروشة والوحدات الفندقية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، فضلاً عن المرور المستمرة على المنتزهات والشواطئ ومناطق التجمعات السياحية والترفيهية، وذلك لضبط الخارجين عن القانون، وضبط حالات التحرش الجنسي أو معاكسات الفتيات، أو أية ممارسات تتعلق بالآداب العامة.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن الإسكندرية، إن قسم مكافحة جرائم الآداب تمكن من ضبط 7 قضايا تعـرض للإناث بالطريق العام في الإسكندرية، خلال نهار اول وثاني أيام العيد، مؤكدًا بأنها من الحالات الفردية، ويرجع ذلك بسبب التشديدات الأمنية التي اتخذتها المديرية للحد من ظاهرة التحرش.

وأضاف "المصدر"، لـ"الوطن"، بأن جهود ضباط الأمن مستمرة لمواجهة ظاهرة التحرش في الإسكندرية، من خلال تكثيف دوريات ضباط قسم شرطة مكافحة جرائم الآداب العامة وضباط إدارة البحث الجنائي والشرطة النسائية لضبط المتحرشين في الشوارع والميادين العامة والمتنزهات، وذلك للحد من ظاهرة التحرش والقضاء عليها بالشارع السكندري.وعلى الفور، تم تحرير المحاضر اللازمة ضد المتحرشين، وقامت قوات الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.