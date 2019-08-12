200 دينار غرامة ذبح الأضحية دون ترخيص بالكويت

قرار صارم اتخذته الكويت بتغريم كل من يذبح أضحيته دون ترخيص، وفقا لما نقله "روسيا اليوم".

وكشف مصدر مسؤول في الكويت، أن القانون في البلاد يحاسب أي شخص يذبح أضحية من دون وجود ترخيص بذلك.

وأضاف المصدر، لصحيفة "الرأي"، أن القانون يمنع ممارسة نشاط الذبح خارج المسالخ للجميع بلا استثناء.

وأشار المصدر، إلى أن الغرامة ستطبق على كلا من البائع الجائل والمواطن والوافد على حد سواء، وهي لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 200 دينار، مضيفا أن حالات ذبح المواطنين للأضاحي تعتبر نادرة جدا، ومع ذلك فهي تعتبر مخالفة تضع مرتكبها تحت طائلة القانون.