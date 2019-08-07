ذكرت وسائل إعلام كويتية، أن السلطات خفضت مدة زيارة آباء وأمهات وحموات المقيمين في الكويت من 3 أشهر إلى شهر، وأبقتها على حالها بالنسبة للزوجات والأولاد، اعتبارا من أمس الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة عممت على جميع إداراتها بقصر الزيارة السياحية التي تبلغ 3 أشهر على الزوجة والأبناء فقط، فيما حددت الزيارة العائلية لمدة 30 يوما فقط للوالدين والحموات والأشقاء، والزيارة التجارية لرجال الأعمال والمستثمرين لمدة شهر واحد، وأن إدارات الهجرة في محافظات الكويت الست بدأت العمل بهذا النظام الجديد اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

من جانبه، أكد مصدر أمني، أنه لا مجال للاستثناءات في الزيارات حيث لا يجوز منح الآباء والأمهات والحموات تأشيرة عائلية مدتها 3 أشهر كما كان الأمر في السابق، ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، أن وقف استصدار جوازات سفر مادة 17 المخصصة للبدون، جاء نتيجة تكدس ما لا يقل عن 10 آلاف طلب، مشيرا إلى استمرار استقبال طلبات الجوازات لشريحة البدون الخاصة بحالات الدراسة والعلاج بالخارج.

وأشار المصدر الأمني، إلى أن أي طلب لجواز مادة 17 يستلزم أن يكون صاحب الجواز لديه إحصاء 65 وبطاقة أمنية صالحة وأن يتقدم بطلب للمديرية المختصة في الداخلية يتضمن رغبته في الحصول على جواز السفر.