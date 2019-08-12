ضبط 425 مخالفة تموينية خلال أول أيام عيد الأضحى بأسيوط

تمكنت حملات الأجهزة الرقابية بمحافظة أسيوط، التي شنتها بمختلف الاسواق بالقرى والمراكز من ضبط 425 مخالفة تموينية خلال أول أيام عيد الأضحى، يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط بمراقبة أسعار السلع والتصدي لمحاولة تهريب المواد التموينية المدعمة للإتجار بها في السوق السوداء.

وقال محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط أنه تم تنظيم عدة حملات للرقابة على الأسواق خلال العيد، بمراكز الفتح وديروط والقوصية والغنايم وصدفا والبداري وأبنوب وساحل سليم ومنفلوط، بالإضافة إلى أحياء شرق وغرب ومركز ومدينة أسيوط، وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 425 مخالفة متنوعة ما بين مخالفات لمخابز ومستودعات بوتاجاز ومواد بترولية وتهريب مواد تموينية مدعمة وبيع لحوم مذبوحة خارج المجزر وسلع تموينية منتهية الصلاحية. بالإضافة إلى تحرير مخالفات (إنتاج خبز نقص وزن، مواصفات، تهريب وتجميع سلع مدعمة، لحوم تم ذبحها خارج المجزر، سلع غذائية مجهولة المصدر) .

وأشار محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري، إلى أن الحملات المكبرة أسفرت عن ضبط 26 شيكارة دقيق بلدي مدعم أثناء تهريبها وبيعها في السوق السوداء بدون وجه حق، وتم مصادرتها وتحرير المحضر اللازم بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين.