توافد عدد كبير من المواطنين والمصيفين من مختلف المحافظات على الشواطئ العامة بمحافظة جنوب سيناء في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك وخاصة على شواطئ مدينتي راس سدر والطور.

وبدأ توافد ألاف المواطنين منذ الصباح الباكر في اليوم الثاني لعيد الأضحى على شواطئ القمر والكيلاني وشاطئ الجبيل ومنطقة رايا و الشاطئ العام الجديد بمدينة الطور.وقال أحمد عبد العظيم رئيس مدينة الطور، إنه تم وضع لافتات تحذيرية علي الشواطئ التي تشكل خطورة علي حياة المواطنين وزيادة أعداد المنقذين طبقا للبروتوكول الموقع مع جمعية الإنقاذ البحري .وأوضح أن دخول جميع شواطئ المدينة مجانا، وهذا ليس في الأعياد والمناسبات فقط بل يتم علي مدار العام .

علي جانب أخر، أكد المحاسب علي حماده رئيس مدينة راس سدر، أن الشواطئ العامة بالمدينة شهدت منذ الصباح الباكر توافد ألاف المصيفين من المواطنين و رواد المدينة من المحافظات الأخرى حيث تشتهر المدينة برحلات اليوم الواحد خلال فصل الصيف .

وأضاف أن المنتجعات والقري السياحية التابعة للمدينة كاملة العدد، لافتا إلى أن المدينة مازالت تشهد إقبال ويجرى متابعة مستمرة للشواطئ للتأكد من توافر الخدمات ورفع المخلفات أول بأول وتنظيف الحمامات لراحة المواطنين.