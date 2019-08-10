استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، الأنبا أبولو، أسقف جنوب سيناء وبرفقته وفد من كبار القساوسة بكتدرائية السمائيين، لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .

وقدم الأنبا أبولو التهنئة لمحافظ جنوب سيناء، متمنيا أن يعم الأمن والأمان أنحاء مصر، وتستمر عجلة العمل والإنتاج في التقدم تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأكد أن المحبة والإخاء تسود بين جموع مواطني جنوب سيناء.

ومن جانبه، قدم المحافظ الشكر لأسقف جنوب سيناء، والوفد المرافق لحرصهم الدائم علي الوقوف بجانب المسلمين في السراء والضراء، مؤكدا أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة حريص علي التعاون الدائم مع الكتدرائية .