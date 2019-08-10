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دليلك لأبرز أماكن خروجات للأطفال في عيد الأضحى

دليلك لأبرز أماكن خروجات للأطفال في عيد الأضحى

وزير الزراعة يوافق على استغلال "دسوق للبترول" 6 أفدنة لحفر بئر غاز

وزير الزراعة يوافق على استغلال "دسوق للبترول" 6 أفدنة لحفر بئر غاز

الأوقاف تخصص 475 ساحة مخصصة لأداء صلاة العيد بالقليوبية

الأوقاف تخصص 475 ساحة مخصصة لأداء صلاة العيد بالقليوبية

تشغيل وحدة جديدة بالمحطة اليابانية لحل مشكلة مياه الشرب في الإبراهيمية

تشغيل وحدة جديدة بالمحطة اليابانية لحل مشكلة مياه الشرب في الإبراهيمية

بث مباشر.. الحجاج ينفرون إلى مزدلفة بعد أداء الركن الأعظم

بث مباشر.. الحجاج ينفرون إلى مزدلفة بعد أداء الركن الأعظم

5 طرق للتهرب من عيدية عيد الأضحى بـ"شياكة"

5 طرق للتهرب من عيدية عيد الأضحى بـ"شياكة"

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طوارئ العيد.. قطارات منتظمة ومستشفيات بلا إجازة ورقابة على المراكب

طوارئ العيد.. قطارات منتظمة ومستشفيات بلا إجازة ورقابة على المراكب

طقس أول أيام العيد: حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38

طقس أول أيام العيد: حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38

"9 محطات بـ250 ريالا".. قطار المشاعر المقدسة أحدث وسائل النقل في الحج

"9 محطات بـ250 ريالا".. قطار المشاعر المقدسة أحدث وسائل النقل في الحج

مزدلفة ثالث المشاعر المقدسة في الحج: المبيت واجب.. "من يتركه عليه دم"

مزدلفة ثالث المشاعر المقدسة في الحج: المبيت واجب.. "من يتركه عليه دم"

قبل عيد الأضحى.. 7 أمور يستحب على المسلم فعلها عند الذبح

قبل عيد الأضحى.. 7 أمور يستحب على المسلم فعلها عند الذبح

بالصور.. "الوطن" في قرية منفذ "حادث الأورام": العائلة ترحل والصمت يسود

بالصور.. "الوطن" في قرية منفذ "حادث الأورام": العائلة ترحل والصمت يسود

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