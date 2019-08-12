قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية، إنه يجب على إيران الكف عن أنشطتها التي تزعزع استقرار المنطقة، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وأضاف أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون مجموعة من القضايا الأمنية من بينها إيران.

وتدعم بريطانيا حتى الآن الاتحاد الأوروبي في التمسك بالاتفاق النووي، لكن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز شكل ضغطا على لندن للنظر في اتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه إيران.

وكانت قوة مشاة البحرية البريطانية قد احتجزت سفينة إيرانية في الرابع من يوليو الماضى قبالة ساحل جبل طارق للاشتباه في أنها تهرب النفط إلى سوريا.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول كبير بإدارة ترامب قوله، إن الذريعة التي سيسوقها بولتون للبريطانيين تتمثل في أن تشديد موقفهم سيزيد الضغط على إيران إذا أعلنت لندن موت الاتفاق النووي.