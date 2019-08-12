لقي شابان مصرعهما غرقا، وأصيب ثالث، بعد أن جرفهم التيار أثناء قيامهم بالسباحة فى مياه مصيف شاطىء إدكو وترعة المحمودية بدمنهور، لعدم إجادتهم السباحة، وتم انتشال الجثتين ونقل المصاب لمستشفى إدكو للعلاج.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد شرباص، مدير المباحث الجنائية، بغريق شابين وإصابة ثالث، بشاطىء مصيف إدكو وترعة المحمودية بدمنهور، وتبين أنه أثناء قيام عبدالمنعم محمد عبد المنعم مراد، 22 سنة، مقيم في إدكو، وإسلام إبراهيم محمد، 23 سنة، مقيم في إدكو، بالسباحة في مياه البحر المتوسط، أمام مصيف شاطىء إدكو، اصطدما بصخرة مما تسبب في إصابة الأول ووفاة الثاني. وتمكنت قوات الإنقاذ النهري، من انتشال جثة الغريق، وإيداعها مشرحة مستشفى إدكو، ونقل المصاب للعلاج، وحرر المحضر اللازم.

وفى دمنهور، تبين لمأمور مركز شرطة دمنهور، أنه أثناء قيام محمد إبراهيم أبو العينين 12 سنة، بالسباحة بمياه ترعة المحمودية أسفل كوبري أبو حصيرة، جرفه التيار وغرق لعدم إجادته السباحة، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى دمنهور التعليمى، وحرر المحضر اللازم وصرحت النيابة بدفن الجثة.