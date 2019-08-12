أعلنت مبادرة "مصر تعمل" التابعة لوزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك عن وظائف شاغرة للمؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة وبدون مؤهل.
أولًا: المؤهلات العليا
شركة أحمد السلاب للسيراميك والبورسلين تطلب للتعيين:
مبيعات داخلية في: المهندسين والمعادي و6 أكتوبر ومدينة نصر.
الشروط:
- مؤهلات عليا خريجين.
- سنة خبرة في المبيعات.
- ذكور وإناث.
- حد أقصى للسن 30 عاما.
المميزات:
- المرتبات: مجزية وحسب الخبرة فضلًا عن العمولة.
- 10 ساعات عمل للذكور و9 ساعات للإناث.
- تأمينات.
وللتقديم يمكنك ملء الاستمارة من هنــــــا.
ثانيًا: المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة وبدون مؤهل
شركة رايت فودز للمنتجات الغذائية تطلب للتعين:
1- مندوب وسائق مبيعات تجزئة في الجيزة والقاهرة
الشروط:
- مؤهلات متوسطة خريجين.
خبرة 6 أشهر في المجال الغذائي.
- ذكور.
- حد أقصى للسن 37 سنة.
- يشترط رخصة قيادة على الأقل خاصة.
المميزات:
- المرتبات: 1800 جنيه أساسي فضلًا عن عمولات تصل إلى 4000 جنيهًا.
- 9 ساعات عمل.
- تأمينات.
2- مندوب وسائق مبيعات جملة فيالجيزة والقاهرة
الشروط:
- مؤهلات متوسطة خريجين.
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
- ذكور.
- حد أقصى للسن 38 سنة.
- يشترط رخصة قيادة.
المميزات:
- المرتبات: تحدد حسب المقابلة.
- 9 ساعات عمل.
- تأمينات.
3- عامل إنتاج في 6 أكتوبر
الشروط:
- يجيد القراءة والكتابة.
- ذكور.
- حد أقصى للسن 28 سنة.
- يشترط في محيط محافظة الجيزة.
المميزات:
- المرتبات: 1800 جنيهًا + إضافي.
- 8 ساعات عمل + 4 ساعات إضافي خلال 6 أيام في الأسبوع.
- تأمينات.
وللتقديم على الوظائف يمكن ملء الاستمارة من هنـــــا.