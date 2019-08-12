أعلنت مبادرة "مصر تعمل" التابعة لوزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك عن وظائف شاغرة للمؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة وبدون مؤهل.

أولًا: المؤهلات العليا

شركة أحمد السلاب للسيراميك والبورسلين تطلب للتعيين:

مبيعات داخلية في: المهندسين والمعادي و6 أكتوبر ومدينة نصر.

الشروط:

- مؤهلات عليا خريجين.

- سنة خبرة في المبيعات.

- ذكور وإناث.

- حد أقصى للسن 30 عاما.

المميزات:

- المرتبات: مجزية وحسب الخبرة فضلًا عن العمولة.

- 10 ساعات عمل للذكور و9 ساعات للإناث.

- تأمينات.

وللتقديم يمكنك ملء الاستمارة من هنــــــا.

ثانيًا: المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة وبدون مؤهل

شركة رايت فودز للمنتجات الغذائية تطلب للتعين:

1- مندوب وسائق مبيعات تجزئة في الجيزة والقاهرة

الشروط:

- مؤهلات متوسطة خريجين.

خبرة 6 أشهر في المجال الغذائي.

- ذكور.

- حد أقصى للسن 37 سنة.

- يشترط رخصة قيادة على الأقل خاصة.

المميزات:

- المرتبات: 1800 جنيه أساسي فضلًا عن عمولات تصل إلى 4000 جنيهًا.

- 9 ساعات عمل.

- تأمينات.

2- مندوب وسائق مبيعات جملة فيالجيزة والقاهرة

الشروط:

- مؤهلات متوسطة خريجين.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

- ذكور.

- حد أقصى للسن 38 سنة.

- يشترط رخصة قيادة.

المميزات:

- المرتبات: تحدد حسب المقابلة.

- 9 ساعات عمل.

- تأمينات.

3- عامل إنتاج في 6 أكتوبر

الشروط:

- يجيد القراءة والكتابة.

- ذكور.

- حد أقصى للسن 28 سنة.

- يشترط في محيط محافظة الجيزة.

المميزات:

- المرتبات: 1800 جنيهًا + إضافي.

- 8 ساعات عمل + 4 ساعات إضافي خلال 6 أيام في الأسبوع.

- تأمينات.

وللتقديم على الوظائف يمكن ملء الاستمارة من هنـــــا.