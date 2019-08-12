أصيب معلم، اليوم، خلال عملية سطو مسلح على يد مجهولين أثناء سرقة دراجته البخارية بمركز فاقوس في الشرقية.

تلقى مأمور مركز شرطة فاقوس بلاغا من " أحمد.س.ا" معلم مقيم بقرية الحجاجية المستجدة التابعة لمركز فاقوس يفيد بقيام 5 أشخاص مجهولي الهوية باعتراض طريقه أثناء استقلاله دراجة بخارية "موتسيكل" على طريق الكيلانية - الروضة بمركز فاقوس، وأجبروه على التوقف بالقوة تحت تهديد السلاح لسرقة دراجته البخارية، وقال إنه عندما حاول الفرار تعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته بجرح في الرأس وكدمات بمختلف أنحاء الجسد واستولوا على الدراجة البخارية ولاذوا بالفرار.

جرى نقل المعلم المصاب إلى مستشفى فاقوس المركزي لتلقي العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر رقم المحضر21833 جنح المركز لسنة 2019.