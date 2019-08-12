صور.. 702 رأس ماشية بمجازر كفر الشيخ خلال أول وثاني أيام العيد

قال الدكتور عبد الحكيم أبو إسماعيل، مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، إن مجازر المحافظة الـ19 استقبلت 702 رأس ماشية تم ذبحها بالمجازر، عقب إجراء الكشف البيطري عليها من خلال الأطباء البيطريين في المجازر ونقاط الذبح.

وأضاف الدكتور محمد البراوي مدير عام الصحة العامة والمجازر، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن المجازر استقبلت أمس 417 منهم 185 رأس أبقار، 215 رأس جاموس، و17 رأس أغنام، ما بين جمعيات أهلية الأورمان، مصر الخير، كفالة اليتيم، وأضاحي المواطنن.

كما استقبلت 285 رأس ماشية اليوم، منهم 97 أبقار، 195 جاموس، 29 أغنام، وجار العمل والدبح حتى انتهاء المواطنين من الذبح، حيث تم وضع عدد من الإجراءات والضوابط التنفيذية العاجلة والحملات المكثفة على أسواق اللحوم، استعدادا للعيد، وذلك للحد من بيع اللحوم غير صالحة للاستهلاك المحلي، خاصةً مع زيادة طلب الاستهلاك في تلك الفترة، مشيراً إلى تواجد الدكتور أسامة محمود عوض مدير إدارة المجازر، بشكل دائم في المجازر.

وتابع مدير عام الطب البيطري، "يتم ذبح أضاحي الأهالي والجمعيات الأهلية وإجراء الكشف والإشراف البيطري الكامل دون رسوم، بالإضافة إلى وجود فريق غرفة العمليات بالمديرية طوال أيام عيد الأضحى لتلقي أي شكاوى أو بلاغات عن أي حالة اشتباه بأمراض وبائية أو معدية أو مخالفات خاصة باللحوم المعروضة بمحلات الجزارة والأسواق"، فضلاً عن أنه تم تفعيل القوانين والقرارات الوزارية الخاصة بمنع الذبح خارج المجازر الحكومية وتطبيق العقوبة الرادعة على المخالفات، مبينا أنه يتم العمل على زيادة الوعي الصحي لدى الجزارين بضرورة تجهيز سيارة لنقل الذبائح من المجازر حرصا على سلامة اللحوم وصحة المواطنين.

وأوضح أبو إسماعيل، أنه تفقد عدداً من المجازر اليوم للاطمئنان على سير العمل بها، مشدداً على تواجد الأطباء طوال اليوم لذبح أضاحي الأهالي بناءً على تكليفات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ الإقليم.