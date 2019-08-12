أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفل، بإصابات خطيرة في الدقهلية، اليوم، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها داخل ترعة على طريق "المنصورة - شربين"، أثناء حضورهم من محافظة الغربية لقضاء يوم من العيد مع أقاربهم.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من العميد سامي الحديد، مأمور مركز شرطة شربين، بسقوط سيارة ملاكي داخل ترعة "كفر الترعة القديمة" التابعة للمركز وبها عدد من المواطنين.

انتقل ضباط المباحث برئاسة الرائد محمد الأرضي رئيس مباحث المركز، وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ وتبين أن السيارة يستقلها 5 أشخاص من أسرة واحدة واختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انقلابها في الترعة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنقاذ مستقليها وهم: "مسعد السيد يحيى 60 سنة، وإنجي مسعد السيد 28 سنة، وأمل مسعد السيد 30 سنة، وأحمد محمد البسطويسي 31 سنة، وآدم محمد عبد الباسط 4 سنوات".

وبالفحص تبين أنهم كانوا في طريقهم لقضاء إجازة العيد، وأن حالتهم الطبية مستقرة وإصابتهم تتراوح بين كسور وكدمات.

وتبين أنهم جميعا مقيمين بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتم نقلهم إلى مستشفى شربين المركزي، لتلقي العلاج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.