قال رئيس الاتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة إن "حكومة الاحتلال تبرهن تطرفها عبر ممارساتها السافرة لتكرس واقع إرهاب الدولة".

وأضاف الطراونة في تغريدة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الأردنية: "ستبقى فلسطين عربية والقدس أولى القبلتين عقيدة وقضية تسكن قلوب ووجدان المسلمين، وحقهم فيها مع إخوتهم المسيحيين ثابت لا يتغير مهما تجبر الطغاة وسط هذا الصمت الدولي المذعن للقطعان الهوجاء".

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أدان اقتحام جماعات من المستوطنين والمتطرفين اليهود ساحة الحرم القدسي وقت صلاة عيد الأضحى المبارك.

وقال أبو الغيط، في بيان، إن الحدث، الذي جرى تحت سمع وبصر قوات الاحتلال الإسرائيلي وبإيعازٍ منها، يعكس سياسة إسرائيلية متواصلة تهدف إلى تطبيع الوجود اليهودي في الحرم الشريف، وتقليص الوجود الإسلامي حتى في الأيام المُباركة التي تُقام فيها شعائر صلاة العيد.