قال مسؤول كبير في بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إن البنك "جاهز تقريبا" لإصدار عملة رقمية سيادية للبلاد.

وأدلى مو تشانغ تشون نائب مدير إدارة المدفوعات في بنك الشعب الصيني بالتصريحات أمام منتدى يعقد في إقليم هيلونغجيانغ في شمال البلاد.

وشكل بنك الشعب الصيني فريقا بحثيا في 2014 لاستكشاف إمكانية إطلاق عملة رقمية للبلاد لخفض تكلفة تداول العملة الورقية التقليدية وتعزيز رقابة صانعي السياسات على المعروض النقدي. لكن الصين لم تكشف تفاصيل تذكر عن خططها في هذا الشأن حتى الآن.

وقال مو إن إصدار عملة رقمية سيعتمد على نظام ثنائي يكون فيه البنك المركزي والمؤسسات المالية جهات مشروعة للإصدار.

وأضاف أن العملة الرقمية للبلاد لن تعتمد فقط على تقنية سلسلة الكتل لأن التقنيات المتاحة منها حاليا لن تتمكن من التعامل مع أحجام المعاملات في الصين.

"الوطن" تستعرض في 6 نقاط أهم مميزات العملات الرقمية وأكثرها شهرةً حول العالم، فيما يلي:

- هي نوع من العملات المتاحة فقط على شكل رقمي، وليس لها وجود مادي (مثل الأوراق النقدية والنقود المعدنية).

- على غرار الأموال التقليدية، يمكن أن تستخدم هذه العملات لشراء السلع والخدمات، ولكن يمكن أيضا أن تقتصر على مجتمعات معينة مثل الاستخدام داخل لعبة على الإنترنت أو شبكة اجتماعية.

- العملة الرقمية هي رصيد مالي مسجل إلكترونيا على بطاقة ذات قيمة مخزنة أو جهاز آخر.

- العديد من العملات الرقمية الحالية لم تشهد بعد استخدام واسع النطاق، ولا يمكن استخدامها بسهولة أو تبادلها.

- سبق أن أعلنت منصة "فيسبوك" جاهزيتها للكشف عن عملتها الرقمية المشفرة الجديدة، باسم GlobalCoin.

- بيتكوين وداش أهم العملات الرقمية حول العالم.