لقي شخصين مصرعهما غرقاً بمياه مصيف بلطيم في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، أثناء سباحتهما بأحد الشواطئ بعد أن جرفتهما الأمواج إلى داخل البحر، ولم يتمكن المصطافين من إنقاذهما.

وانتقلت سيارة الإسعاف بمركز بلطيم إلى الشاطئ، وجرى نقل الجثتين إلى مستشفى "الأمل" بمصيف بلطيم، ثم إلى مشرحة مستشفى بلطيم.

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا يفيد وصول بلاغ من مستشفى بلطيم المركزي بوصول كل من احمد رمضان عبؤد الجواد، 14عاماً، مقيم بقرية 43 عمار محمد جوهر، 17 عاماً، مقيم بغرب تيرة التابعتين مركز الحامول جثتين هامدتين بعد غرقهما بشاطئ النرجس بمصيف بلطيم.

أمر بنقل الجثتين إلى المستشفى، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.