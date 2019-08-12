قالت السفارة الأمريكية في دمشق، إن الولايات المتحدة لا تزال أكبر مزود للمساعدات الإنسانية في سوريا، مشيرة إلى أنها قدّمت أكثر من 9.6 مليار دولار من المساعدات.

وأوضحت السفارة الأمريكية، في بيان، أن التمويل الأمريكي يدعم مختلف القطاعات في سوريا بما فيها المساعدات الغذائية الطارئة والمأوى ومياه الشرب والرعاية الطبية والصرف الصحي.

وأشارت السفارة الأمريكية في دمشق، إلى أن برامج المساعدات الأمريكية تدعم في شمال شرقي سوريا إرساء الاستقرار، بما في ذلك تأهيل الكهرباء لأكثر من 1.5 مليون شخص، وإعادة البنية التحتية التي تخدم أكثر من 300 ألف شخص، وإعادة بناء 143 مدرسة توفر التعليم لـ 25 ألف طفل، موضحة أنها قدمت بالتنسيق مع التحالف، أكثر من 80 مليون دولار من الدعم لتدمير الأسلحة التقليدية في المناطق المحررة من تنظيم "داعش" الإرهابي في شمال شرقي سوريا، إضافة إلى أعمال إزالة الألغام، ودعمت برامج التوعية بمخاطر الألغام أيضا.

من جانبها، ذكرت وكالة "آكي الإيطالية" أن المساعدات المقدمة للمجتمع الأهلي السوري تتناقص، وللمشاريع الإنمائية ومشاريع الإغاثة، سواء المقدمة من الولايات المتحدة أو المقدمة من الاتحاد الأوروبي، وتُعاني غالبية المؤسسات التابعة للمعارضة السورية، الإغاثية والطبية والتعليمية، من نقص حاد في التمويل، موضحة: لا تُعرف المبالغ التي تتلقاها الحكومة السورية كمساعدات من دول العالم ومن الأمم المتحدة ومنظماتها، ويستمر الدعم الروسي والإيراني المادي والعسكري لحماية النظام السوري من الانهيار.

وأشارت "أكي"، إلى أن المعارضة السورية قالت إن غالبية الدعم الأمريكي يتحول إلى دعم الميليشيات العسكرية الكردية التي يشرف عليها حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي، ومن بينها وحدات "حماية الشعب" وقوات "سوريا الديمقراطية".

وتُسيطر الولايات المتحدة مباشرة أو عبر حليفها الكردي على جزء واسع من شمال وشمال شرق سوريا، وعلى مناطق تتركز فيها معظم آبار النفط في سوريا، وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستنسحب من سوريا عسكريا وتُبقي بضع مئات من المقاتلين، لكن ذلك لم يحصل رغم مرور نحو عام على ذلك.