غرّد وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، اليوم، في إشارة إلى الممثل الأمريكي ريتشارد جير: "هذا الممثل الغني يأتي إلى إيطاليا ليتظاهر كبطل فاعل خير على متن سفينة تابعة لمنظمة غير حكومية، مضيفا: "أغلق مرافئ بلاده أمام سفن المهاجرين، في التغريدة التي بثها عبر حسابه الرسمي على تويتر، لدي انطباع بأنهم في أمريكا لن يكونوا متسامحين لهذه الدرجة"، وفقا لما ذكرته وكالة "أكي" الإيطالية.

وكان سالفيني قد كتب في تغريدة سابقة، بعد صعود الممثل الأمريكي إلى سفينة إنقاذ تابعة لمنظمة إسبانية غير حكومية لا تزال تبحث عن ميناء آمن لإنزال مهاجرين عالقين على متنها منذ عدة أيام: "طالما أن أصدقائه في المنظمة غير الحكومية يحملون 180 مهاجراً على سفينتهم، أنا متأكد من أن المليونير السخي سيستضيفهم جميعًا في فيلاته. هل أنا على خطأ؟".