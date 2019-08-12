مقتل 10 من داعش واعتقال ستة آخرين في محافظتي ديالى والأنبار بالعراق

أكد مصدر أمني عراقي في جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم، مقتل 10 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، واعتقال 6 آخرين في محافظتي ديالي والأنبار.

وقال المصدر، في تصريحات أوردتها قناة "السومرية" الإخبارية، إن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عملية إنزال جوي، على عدة مناطق في العراق، مشيرًا إلى أن "القوات الأمنية تمكنت من قتل 8 عناصر من داعش الإرهابي في منطقة الرطبة ب‍الأنبار، وعنصرين في بحيرة حمرين ب‍ديالي".

وأضاف المصدر، أن قوة أمنية أخرى اعتقلت 5 عناصر إرهابية وقيادي بارز في داعش، بمنطقتي الكرمة والدولاب في الأنبار، مؤكدا أن القيادة الأمنية ستستمر بمداهمة أوكار التنظيم الإرهابي.

يذكر أن وزارة الداخلية العراقية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، إلقاء القبض على اثنين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.