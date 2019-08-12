واشنطن تصدر قانونا يسمح برفض منح "البطاقات الخضراء" لغير المكتفين ماليا

أصدرت الإدارة الأمريكية، اليوم الإثنين، قانونا جديدا من شأنه السماح للمسؤولين الفيدراليين برفض منح المهاجرين وثائق إقامة دائمة "البطاقات الخضراء" للمهاجرين إذا اعتقد المسؤولون أن الحاصلين عليها سيحصلون على امتيازات عامة كقسائم الشراء الغذائية أو المعونات الطبية أو إيصالات الإيواء.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بيان نشره البيت الأبيض ونقلته صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، "من أجل تأمين الامتيازات للمواطنين الأمريكيين، يجب أن يكون المهاجرون متمتعين بالاكتفاء الذاتي من الناحية المالية"، ووفقا للصحيفة، سيسمح القانون الذي سيبدأ تطبيقه رسميا في 15 أكتوبر المقبل، لمسؤولي دائرة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالأخذ في الاعتبار مسألة مدى حاجة المتقدم للحصول على "البطاقة الخضراء" للمساعدات العامة، وذلك إلى جانب اعتبارات أخرى، كالحالة الصحية والتعليم والدخل المعيشي للأسر.

من جانبه، وصف المركز الوطني لقانون الهجرة الأمريكي القانون الجديد بأنه "اختبار ثراء مُحفَّز عرقيا للعائلات المهاجرة الباحثة عن مستقبل صحي ومستقر في الولايات المتحدة"، مضيفا: "إذا دخل ذلك حيز النفاذ، فسيكون له تأثير مدمر على الملايين. سنحارب ذلك".

ويسعى ترامب، منذ توليه السلطة في مطلع 2017، إلى الحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة كإحدى أهم أولويات برنامجه الانتخابي، مستهدفا بشكل أساسي المهاجرين غير الشرعيين والمهاجرين القادمين من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة، معللا موقفه برغبته في الحد من انتشار الجريمة في الولايات المتحدة.

ويتهم منتقدو القانون الجديد، إدارة ترامب بالسعي لتقليل عدد المهاجرين الشرعيين أيضا من خلال ما تسميه الحكومة قانون "الحساب العام"، كما يتهمون الإدارة باستهداف الفقراء والمهاجرين الشرعيين الراغبين في الحصول على موطئ قدم داخل الاقتصاد الأمريكي.