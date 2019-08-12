لقي شاب مصرعه إثر إصابته بطلق ناري أثناء تدخله لفض مشاجرة نشبت بين أبناء عمومته لخلافات المصاهرة بالقوصية في أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من المقدم محمد جمال عبدالناصر رئيس مباحث مركز شرطة القوصية، بوصول بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية، وسقوط قتيل بقرية القصير دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وكشفت التحريات نشوب مشاجرة بين نجل عم المجني عليه وصهره، حاول خلالها المجني عليه التدخل لفض المشاجرة، فأصيب بطلق ناري خرج بالخطأ، وتوفى في الحال.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط طرفي المشاجرة، وجاري تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.