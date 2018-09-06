لقي عامل مصرعه، أمس، كما أصيب 4 آخرين في مشاجرة بينهم، بناحية أولاد نصير بمركز المراغة في سوهاج، بسبب خلافات المصاهرة، تم نقل الجثة لمستشفى سوهاج الجامعي والمصابين للمستشفى العام والمنشأة المركزي.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا بالواقعة وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص تبين أنها بين كل من "طرف أول" (أحمد عبدالسميع- 73 عاما- عامل) "جثة هامدة"، (سامح أحمد عبدالسميع- 30 عاما- عامل) مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي، (خميس أحمد عبدالسميع- 40 عاما- عامل) مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس، و"طرف ثان" (حمادة عبدالجواد عبدالرسول- 48 عاما- موظف) جرح رضي بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، (حماده فتوح جاد عبدالرسول- 21 عاما- عامل) مصاباً بجروح وخدوش بالذراعين، والطرفان يقيمان بذات الناحية، وسبب الشجار هو خلافات المصاهرة ولهو الأطفال.

نقلت الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج العام، والمصابين لمستشفيي "المنشأة المركزي– سوهاج الجامعي"، تم ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم قرروا بمضمون ما تقدم، واتهم كلاً منهما الآخر بالتعدي عليه بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، وأتهم الثالث من الطرف الأول الأول من الطرف الثاني بالتسبب في وفاة والده.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5217 إداري المركز لسنة 2018 وجارِ العرض علي النيابة العامة.