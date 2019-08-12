تابع المحاسب فادى شميس، رئيس مركز ومدينة بيلا، الاثنين، حملة رفع الإشغالات من الشوارع بالتنسيق مع قوات الشرطة، وبحضور نواب رئيس المدينة، وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي.

وأسفرت عن إزالة الإشغالات بالشوارع الرئيسية بالمدينة، وتسيير حركة المرور، كما جرى رفع الإعلانات العشوائية، ورفع كفاءة الطرق، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذا لتكليفات الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ.

فيما حذر رئيس المركز والمدينة الأهالى من المخالفات والتعدي على الشوارع أو فرش تندات وفروشات على الأرصفة، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.