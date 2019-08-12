لقى شخصان مصرعهما وأصيب 34 آخرون فى حوادث تصادم متفرقة بثلاث محافظات، ودفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل المصابين للمستشفيات القريبة، وتحرّرت المحاضر اللازمة عن الحوادث الثلاث، تمهيداً للعرض على النيابة العامة.

انقلاب سيارة نقل فى بنى سويف وتصادم سيارتين على الطريق الصحراوى فى البحيرة

فى بنى سويف، أصيب 20 شخصاً، فى حادث انقلاب سيارة نقل بمركز ناصر شمال المحافظة، أثناء توجّههم إلى المقابر فى ثانى أيام عيد الأضحى، ودفع مرفق الإسعاف بـ12 سيارة إلى موقع الحادث، لنقل المصابين إلى المستشفيات، فيما انتقل رجال الشرطة للمعاينة ورفع آثار الحادث لتسيير حركة الطريق.

وقال مصدر أمنى إن اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، تلقى إخطاراً بورود إشارة من إدارة النجدة لمركز شرطة ناصر، أفادت بوقوع حادث، ووجود مصابين، فانتقل قيادات المركز إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة «نصف نقل»، كانت تقل مجموعة من المواطنين فى طريقهم لزيارة المقابر ثانى أيام العيد، وتسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق فى انقلاب السيارة أعلى كوبرى «بهبشين»، مما أسفر عن إصابة 20 شخصاً جرى نقلهم إلى مستشفى ناصر العام لتلقى العلاج وإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة.

كما تلقى مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من مركز شرطة بنى سويف بورود إشارة من المستشفى الجامعى، بوصول خفير نظامى «محمود. س. أ»، 54 عاماً، من قوة المركز، مقيم بإهناسيا الخضراء دائرة المركز، مصاباً باشتباه كسر بالكتف اليسرى، نتيجة حادث سيارة، وتبين من الفحص والتحريات وسؤال الخفير، أنه حال قيادته الدراجة البخارية بطريق «بنى سويف إهناسيا»، خلال فترة راحته، وأمام عزبة الوالدة دائرة المركز، اصطدمت به سيارة من الجانب الأيمن وسقط على الأرض، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.

فيما تقدم «أسامه. ر. ع» مستشار بمجلس الدولة، بمذكرة إلى مركز شرطة بنى سويف، أفاد فيها بأنه أثناء قيادته السيارة الخاصة به فوجئ بالدراجة البخارية قيادة الخفير النظامى المصاب تنحرف تجاه السيارة، وتصطدم به من الجانب الأيسر، ووقع الحادث، وتحرّر المحضر رقم 13949 جنح مركز بنى سويف.

وفى البحيرة، لقى شخص مصرعه، وأصيب 11 آخرون، فى حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على الطريق الصحراوى فى اتجاه القاهرة، بنطاق محافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى العامرية، تزامناً مع مباشرة رجال المرور مهامهم برفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية، وتبين من المعاينة الأولية اختلال عجلة القيادة بيد سائق إحدى السيارتين، مما أدى إلى انحرافها عن مسارها واصطدامها بالسيارة الأخرى.

إصابة شخصين فى انقلاب تروسيكل بمركز "ههيا" بالشرقية

ولقيت مسنة مصرعها، وأصيب شخصان فى حادث انقلاب تروسيكل بمركز ههيا، وقال الدكتور عصام فرحات، مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية: إن مستشفى ههيا المركزى استقبل المصابين بعد نقلهما بسيارات الإسعاف لتلقى العلاج اللازم، فيما تم التحفّظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتوفى شاب وأصيب اثنين أخرين بمحافظة الدقهلية فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية بمنطقة المشاية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعى بالمنصورة للعلاج.