شاب يحرق والده فى الإسكندرية بسبب فتاة وآخر يقتل أباه فى أسيوط

أشعل شاب فى الإسكندرية النيران فى جسد والده، اليوم، انتقاماً منه عقب تعديه بالضرب عليه، ورفضه دخول إحدى صديقاته الشقة محل سكنهما، بمنطقة الحضرة، كما أقدم شاب على قتل والده طعناً بسكين فى مشاجرة نشبت بينهما بقرية الواسطى، التابعة لمركز الفتح فى محافظة أسيوط، بسبب خلافات حول عمل الأول على السيارة التى يملكها المجنى عليه، وإصرار الأخير على طرده وتكليف شقيقه بالعمل مكانه.

كان اللواء أشرف الجندى، مدير أمن الإسكندرية، تلقَّى إخطار من إدارة البحث الجنائى، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة باب شرق، يفيد بإشعال شاب النيران فى والده، لاعتراضه على وجود فتاة برفقته فى الشقة محل سكنهم، بدائرة القسم، وانتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع الحادث، وتبيَّن قيام شاب يدعى «أحمد. م. هـ»، 37 عاماً، بسكب «بنزين» على جسد والده «محمد. هـ»، وإشعال النيران به، عقب مشادة كلامية بينهما تعدى على أثرها الأب على نجله بالضرب، بعد اصطحابه فتاة فى الشقة. وأوضح مصدر طبى أن المجنى عليه مصاب بنسبة حروق 85% فى الوجه والساقين والقدمين والصدر والبطن، وجرى نقله إلى المستشفى الجامعى لإسعافه، وحالته متأخرة.

وفى أسيوط، أقدم شاب على قتل والده طعناً بسكين فى مشاجرة نشبت بينهما بجوار مسجد بقرية الواسطى التابعة لمركز الفتح، بسبب خلافات بشأن عمله على السيارة التى يملكها المجنى عليه، وعقب الإبلاغ عن الواقعة انتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ، وبالمعاينة تبين مقتل «فؤاد حفيظ» إثر إصابته بطعنات متفرقة فى البطن والصدر، وكشفت تحريات مباحث المركز وقوع مشاجرة ببن المجنى عليه ونجله «ستيفن»، ٢٥ عاماً، انتهت بتسديد المتهم لوالده طعنات متفرقة، فلفظ أنفاسه الأخيرة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرُّف النيابة.