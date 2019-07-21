فلاح يحرق زوجته بالبنزين في المنيا

لقيت ربة منزل مقيمة في قرية العوام التابعة لمركز المنيا مصرعها، اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بحروق من الدرجة الأولى في أنحاء متفرقة من الجسد.

وتلقى اللواء مجدي عامر، مدير الأمن، إخطارا، من العميد مجدي سالم، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بورود بلاغ للعقيد رأفت الحلواني مأمور مركز شرطة المنيا، من مستشفى المنيا العام، بوصول سيدة تدعى "ز. ر. ح" 20 عاما، ربة منزل، مقيمة في قرية العوام، مصابة بحروق نارية في جميع أنحاء الجسد، ولفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها.

وبتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة المقدم أحمد صلاح مفتش مباحث مركز المنيا، وقيادة المقدم أحمد يسري رئيس المباحث، والنقيب عبد الرحمن شعبان معاون أول المباحث، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، زوج المجني عليها، "ع. ر. ع" فلاح، ومقيم بذات القرية، بسبب خلافات زوجية، سكب على إثرها كمية من مادة البنزين، وأشعل فيها النيران، ثم تركها هاربا، وتوفيت عند وصولها إلى المستشفى متأثرة بإصابتها.

ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى، وحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث طلبت استعجال تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث.

كما قررت النيابة تشكيل فريق من وحدة مباحث مركز المنيا، لسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب.