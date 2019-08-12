أعلنت وزارة الصحة العراقية، ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة انفجار عتاد معسكر في الدورة إلى قتيل و29 جريحا.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم، إن حصيلة ضحايا انفجار مخزن العتاد في معسكر تابع للحشد الشعبي بمنطقة الدورة ببغداد ارتفعت الى قتيل و29 جريحا، وإن اصابات الغالبية منهم طفيفة.

وأدى احتراق كدس للعتاد في معسكر صقر التابع للحشد الشعبي في منطقة الدورة جنوبي بغداد إلى سقوط قائف هاون في مناطق متفرقة من بغداد أدت إلى إلحاق أضرار مادية وإصابات بشرية.