أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم، مقتل إرهابيين أحدهما يرتدي حزاما ناسفا في صلاح الدين.

وقالت في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "إرهابيين اثنين من عناصر عصابات داعش الإرهابي أحدهم يرتدي حزاما ناسفا كانا يستقلان عجلة نوع "بيك أب" في جزيرة صلاح الدين، قتلا بضربة جوية لطيران التحالف الدولي"، مضيفة إن "الضربة جاءت وفقا لمعلومات دقيقة من قيادة عمليات صلاح الدين".

ودعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي، مساء اليوم، رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، لتشديد الإجراءات المتبعة بخصوص إخلاء المدن من المعسكرات، مشددا في بيان أوردته قناة "العراقية" الإخبارية - على ضرورة البدء في إطلاق حملة تفتيش واسعة لمصادرة الأسلحة المنتشرة في المدن، ومحاسبة كل من يعبث بأمن المواطن.

وأوضح أن "تواجد مستودعات الأسلحة قرب المدن المكتظة بالسكان بات مصدر قلق دائما للمواطن، ويؤثر على سلامة المدنيين ويحصد أرواحهم"، مشيرا إلى حادث انفجار العتاد العسكري التي وقعت في معسكر "صقر" التابع للحشد الشعبي، اليوم، حيث تعرضت العديد من المنازل والمواطنين من المدنيين والقوات الأمنية إلى الأذى.

يذكر أن الانفجار الذي وقع بمخزن للأسلحة تابع لميليشيات "الحشد الشعبي" في منطقة أبو دشير، جنوب العاصمة العراقية بغداد، في وقت سابق اليوم أسفر عن مقتل شخص وإصابة 29 آخرين.