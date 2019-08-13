متحدث قوى الحرية والتغيير: علاقاتنا مع الجبهة الثورية أخوية

أكد مدني عباس مدني، المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، على أهمية الدور الذي لعبته مصر في جمع الأطراف السودانية، واصفًا العلاقة التي تربط قوى الإعلان بالجبهة الثورية بـ"الأخوية".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك لأعضاء وفدي الجبهة الثورية السودانية وقوى إعلان الحرية والتغيير في مصر، أن الحوار كان جادًا حيث كان متصلًا ومرتبطًا بالسلام، مشيرًا إلى أن عملية السلام متواصلة ومستمرة ولا يمكن الاتفاق على كل بنودها في 48 ساعة فقط.

وتابع، أن قضية السلام هي الأهم للسودانيين والتي بسببها ثاروا ضد النظام السابق، مشيرًا إلى أنها تحتاج إلى اهتمام وأولوية كبرى، حيث سيستمر الحوار مع الجبهة الثورية لتأكيد مشاركة جميع السودانيين في المرحلة القادمة، مشددًا على أن عدم اكتمال عملية السلام سيؤدي لفشل أي شيء في المرحلة الانتقالية.