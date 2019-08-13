بينها "علاج سرطان الثدي".. "الصحة" تحذر من 4 أدوية في أسبوع

شهد الأسبوع المنصرم عدة تحذيرات أصدرتها وزارة الصحة والسكان من عدد من الأدوية، سواء كانت تستخدم لعلاج البشر، أو حتى تلك التي تستخدم في أغراض بيطرية.

وبدأت تحذيرات الصحة خلال الأسبوع المنقضي بالتحذير من تداول دوائين مغشوشين لعلاج الأورام والأمراض السرطانية في السوق المحلية، بينها دواء من النوع الذي وفرته الهيئة العامة للتأمين الصحي مؤخراً لمواجهة "سرطان الثدي".

وأصدرت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بالوزارة، منشوراً بشأن "الغش التجاري" لدوائي"بريجيتا 240 ملي جرام"، في التشغيلات أرقام "H022B03"، و"H0304B04"، و"افيستين" تشغيلة رقم "B7254B01"، حيث أفادت بأن تلك التشغيلات قد تم غشها بالسوق المصري، موجهة بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية، والوحدات الحكومية من تلك الأدوية بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بـ"الوحدات الحكومية".

واستمرارًا للتحذير من أدوية الأورام، حذرت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة من عبوات مهربة وغير مسجلة من المستحضر الدوائي "zytiga 500 mg tab" المستخدم في الأورام الخبيثة والحميدة.

وقال تحذير الصيادلة إنه تمت إفادة الإدارة من المركز العلمي لشركة جانسن بأن السعر الجبري المدون علي العبوة الأصلية للدواء 46 ألفا و611 جنيها للعبوة 60 قرصا، وعليه يمكن التفرقة بين العبوات الأصلية المهربة بعدة أمور أبرزها أن العبوة الأصلية تحتوي على 5 شرائط، بكل شريط 12 قرصا، والعبوات المقلدة برطمان بلاستيك، كما أم العبوة الأصلية مدون رقم التسجيل بوزارة الصحة رقم 32879/2018، العبوات المقلدة غير مدون عليها رقم التسجيل.

تحذيرات الصحة من الأدوية والمستحضرات تخطى الأدوية البشرية ليصل للأدوية المستخدمة في أغراض بيطرية، حيث حذرت الإدارة المركزية لشؤون الصيادلة التابعة لوزارة الصحة والسكان، من المستحضر البيطري "amoxy 20%"، والمستخدم لعلاج النزلات المعوية للدواجن والمدون عليها إنتاج الشركة العربية للمنتجات الجيلانتنية، مؤكدة أن هذا المستحضر غير مسجل لدى الإدارة العامة للتسجيل البيطري ضمن قاعدة البيانات.