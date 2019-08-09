قال الدكتور أحمد أبو دومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أصدرت قرارا، مساء الخميس، بإدراج الأدوية التي تحتوي على مادة "البريجا بالين pregabalin"، على جداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية بما يتطلب اشتراطات خاصة لصرف هذه الأدوية.

وأوضح "أبو دومة" لـ"الوطن"، أن هذا القرار جاء بعد أن رصدت عدة جهات ارتفاع معدل استهلاك الأدوية التي تحتوي على هذه المادة، وأن هذا الاستخدام لم يكن لأغراض طبية إنما روج بعض المدمنين لهذا العقار، وبالتالي حقق هذا العقار والأسماء التجارية الخاصة به معدلات غير مسبوقة من المبيعات، العام الماضي.

وتابع: "هذا الأمر دعا المنظمات المعنية وعدد من أعضاء مجلس النواب والمهتمين بالقطاع الطبي إلى دق ناقوس الخطر، باعتبار أن هذا العقار أصبح من الأدوية المطلوبة رقم واحد على قائمة اهتمام المدمنين، وبالتالي كان لا بد لوزارة الصحة أن تتدخل فأدرجت المادة الفعالة سابقة الذكر".

وأوضح أنه بعد صدور هذا القرار فإنه لن تصرف الأدوية التي تشتمل على هذه المادة إلا وفقا لاشتراطات، مثل روشتة طبية معتمدة وأن صرف هذه الأدوية سيكون من خلال منفذ واحد وهو الشركة المصرية لتجارة الأدوية، لا سيما أن الشركة هي الوحيدة المختصة بصرف أدوية المخدرات والسموم، وألا يتم الصرف إلا بعد خطاب من إدرة الصيدلة التابعة لها الصيدلية.

وأشار إلى أن ما تم إدراجه ليس 90 دواءً على سبيل الحصر مثلما يتردد، لكن كل الأدوية التي تشتمل على المادة الفعالة ومشتقاتها وأسمائها التجارية التي تحتويها.

وأردف: "نحن كنقابة ندعو دائما المواطن المصري إلى تحري الدقة في استخدام الدواء، وألا يستخدمه إلا بعد وصفه من طبيب، وأرجو ألا يؤثر هذا القرار على المريض الحقيقي الذي يحتاج هذا الدواء، لا سيما أنه يعالج التهاب الأعصاب وآلالم العظام، وهذا الدواء محظور في دول منطقة الخليج منذ عدة سنوات".