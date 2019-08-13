حماقي ينشر فيديو لأغنيته الجديدة من الساحل الشمالي

نشر الفنان محمد حماقي، فيديو لأغنية "عاش من شافك"، من حفله الغنائي الأخير في الساحل الشمالي، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيدوهات انستجرام.

وأثار الفيديو ردود فعل واسعة، حيث حظى بأكثر من 145 ألف مشاهدة، في أقل من 8 ساعات، وأبدى محبو حماقي سعادتهم الكبيرة بالأغنية، حيث كتبت إحدى المعجبات "إيه الجمال ده"، وكتب آخر "عظيم يا أسطورة"، وردت أخرى "الفيديو يجنن، متألف كالعادة".

وطرحت شركة "نجوم ريكوردز"، "ألبوم" حماقي الجديد "كل يوم من ده"، في شهر يناير الماضي. والألبوم بطريقة "ألبومين في ألبوم واحد"، للمرة الأولى في مصر، حيث يتكون "الألبوم" من 2 "سي دي"، وتعاون حماقي في ألبوم "كل يوم من ده" مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين.