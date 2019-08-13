تمكنت فرق الإطفاء من احتواء حريق نشب في كناريا الكبرى، الجزيرة السياحية الواقعة في أرخبيل الكناري الإسباني بالمحيط الأطلسي، ما أدى إلى إجلاء مئات الأشخاص.

وقال رئيس الحكومة المحلية أنخيل فيكتور توريس، في مؤتمر صحفي في ساعة متأخرة أمس الاثنين، إن جهود احتواء الحريق أثمرت وفرص إخماد الحريق جيدة.

وحذَّرت أجهزة الطوارئ في الأرخبيل من أن رياحًا قوية وموجة حر وشيكة، يمكن أن تؤجج الجمرات المتبقية وتتسبب بحريق جديد، وذكرت أجهزة الطوارئ في تغريدة: "كل الطاقة البشرية ستبقى في مكانها وسيواصل 230 شخصا عملهم خلال الليل".

وامتد الحريق مسافة 23 كيلومترا منذ اندلاعه، السبت الماضي، في بلدة أرتينارا (غرب) قرب العاصمة لاس بالماس، ويشارك نحو 250 من عناصر الإطفاء والجنود في جهود إخماد النيران.

وشاركت 12 طائرة ومروحية مخصصة لمكافحة الحرائق في جهود إخماد الحريق الذي أتى حتى الآن على نحو 1500 هكتار من الأراضي، بحسب ما أعلنت أجهزة الطوارئ على "تويتر".

وأجلت القوات ألف شخص من أهالي المنطقة في نهاية الأسبوع الماضي، وحتى أمس الاثنين، ولم يسمح للعديد منهم بالعودة إلى منازلهم. ولم تسجل أي إصابات في الحريق، وقالت الشرطة إنها اعتقلت، السبت الماضي، شخصا يشتبه في أنّه تسبّب بإشعال النار لدى استخدامه ماكينة للحام الحديد، وفقا لما ذكرته وكالة "فرانس برس" الفرنسية.

وعقّدت التضاريس الجبلية في هذا الجزء الداخلي من الجزيرة البركانية التي أدرج جزء منها في يوليو على قائمة اليونسكو للتراث العالمي مهمة فرق الإطفاء، وتتوقع الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة في كناريا الكبرى، ثاني أكبر جزر الكناري من حيث الكثافة السكانية، وكثيرا ما تتعرض إسبانيا لحرائق غابات كبيرة في الصيف الجاف، واستقبلت جزر الكناري 13.7 مليون زائر العام الماضي، أكثر من نصفهم من بريطانيا والمانيا.

وفي روسيا، أعلنت الهيئة الفيدرالية لحماية النقل الجوي أن مساحات حرائق الغابات في مناطق سيبيريا بدأت في التراجع لأول مرة منذ أسابيع، حيث تقلصت مساحة الحرائق إلى 266.4 ألف هكتار وبنسبة 6%، وقالت الهيئة في بيان نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الثلاثاء، "جرى أمس إخماد 49 حريقا في الغابات على مساحة 5998 هكتارا، وذلك وفقا لهيئة مراقبة الغابات الإقليمية".

وأشارت الهيئة، إلى أنه حتى منتصف ليل أمس أخمد نحو 159 حريقا على مساحة 266.4 ألف هكتار، بما في ذلك 135.5 ألف هكتار في إقليم كراسنويارسك و121.6 ألف في منطقة إيركوتسك.