تسجيل الدخول
مصر
حوادث
محافظات
القاهرة الكبرى
سيناء والقناة
عروس البحر
بحري
قبلي
كل أخبار المحافظات
فن وثقافة
اقتصاد
الوطن TV
رياضة
المزيد +
العرب والعالم
سيارات
أي خدمة
تحقيقات وملفات
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
الذهب في أسبوع.. قفزة هائلة بقيمة 28 جنيها بالأسعار
ضبط 150 كيلو لحوم فاسدة و4 طن سكر ناقص الوزن بأسيوط
انتشال ميكروباص سقط بمياه ترعة بالإسماعيلية دون إصابات
باحثون يتوصلون إلى آلية جديدة لنزع سلاح البكتيريا الخطرة
أماكن عرض فيلم خيال مآتة في محافظات مصر
انقضت قبل رحيله.. قضايا اتهم فيها رجل الأعمال حسين سالم
اختيارات الوطن
صاروخ لا يقهر.. "بوريفيستنيك" ترجح أمريكا تسببه في انفجار روسيا النووي
غضب بين رواد فيس بوك بسبب اعتداء رجل على أب أمام أبنائه بسبب ركن سيارة
انفجار "نووي" غامض في روسيا يدفع ترامب للاعتراف بسلاح تكنولوجي جديد
المدن الذكية.. الحياة بـ"الموبايل والفيزا كارد"
"الاستشعار" و"اليود" و"الإنكار الرسمي".. نيونوكسا على خطى تشيرنوبل
دورات تدريبية لسائقي الحناطير قبل موسم السياحة الشتوي في الأقصر
الأكثر قراءة
بالصور.. شقيقة زينة المتهمة بالاعتداء على أحمد عز في الساحل
قانون العمل الجديد: الفصل بحكم محكمة وإنهاء "استمارة 6"
"الاستشعار" و"اليود" و"الإنكار الرسمي".. نيونوكسا على خطى تشيرنوبل
بعد الشجار مع زينة وشقيقتها.. فلوكس يدافع عن عز: "جدع في حاله ومحترم"
غضب بين رواد فيس بوك بسبب اعتداء رجل على أب أمام أبنائه بسبب ركن سيارة
"ولاد رزق2" يتخطى الـ20 مليون جنيه فى 3 ليالٍ
شاب يحرق والده فى الإسكندرية بسبب فتاة وآخر يقتل أباه فى أسيوط
صحيفة سويسرية: السيسي حول العلمين من مكان لا روح فيه لمشروع عملاق
"التعليم العالى" تستعد لإطلاق مشروع "دراجة لكل طالب" فى بداية العام الدراسى الجديد
الحكومة: اكتشافات بترولية واعدة "غرب المتوسط" تزيد الإنتاج لـ690 ألف برميل يومياً
عاجل