أعلن الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، رئيس لجنة الحج المركزية، أن نحو نصف مليون حاج تلقوا الخدمات الطبية هذا العام، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأضاف الفيصل، أنه تم إجراء 336 عملية قلب مفتوح وقسطرة للحجاج.