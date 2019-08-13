أدى ركود بيع جلود الأضاحي وانخفاض أسعارها، إلى دفع عدد كبير من المواطنين للتخلص من جلود أضاحيهم بإلقائها في الشوارع ومقالب القمامة وعلى ضفاف الترع والرشاحات.

يقول أحمد حسن تاجر جلود وصاحب مصنع للأحذية ببنها، إن أزمة انخفاض أسعار الجلود الحالية سببها انخفاض الأسعار العالمية، مشيرا إلى أن الأسعار العالمية، موضحًا أن أسعار الجلود البقري والجاموسي تتراوح بين 50 و 70 جنيهًا، فيما لا يتخطى سعر جلد الضاني 10 جنيهات، لافتًا إلى أن تكلفة الجلد الواحد من الملح لا تساوي ثمن بيعه في الأسواق.

ويضيف خالد حسين أحد أهالي شبين القناطر، أنه لأول مرة يرى ظاهرة التخلص من جلود الأضاحي في الشوارع، وعلى الترع والرشاحات بعد أن كانت الجمعيات والهيئات وتجار الجلود يتهافتون على جمعها من المواطنين، بسيارات تجوب القرى والمدن للنداء على المتبرعين.

وأوضح محمود عنتر مسؤول إحدى الجمعيات الخيرية بطوخ أن الجمعية عزفت هذا العام عن جمع جلود الأضاحي بسبب انخفاض أسعارها والإقبال من تجار الجلود على شرائها بحجة انخفاض الأسعار عالميا.وأكد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، حالة الطوارىء التي تشمل مواجهة تراكمات القمامة والمخلفات في الشوارع، مشيرًا لإصداره تعليمات مشددة لرؤساء المدن والأحياء برفع أي تراكمات للأضاحي، موضحًا أن أجهزة المحافظة ستطبق غرامات مالية وفقا للقانون لمن يذبح الأضاحي في الشوارع أو يلقى مخلفات الذبح بها، فضلًا عن تحرير محاضر بيئية للمخالفين.