تشهد مطروح إقبالا كبيرا من المصطافين في عيد الأضحى المبارك، وبلغت نسبة الإشغالات في الفنادق والقرى السياحية والعمارات الفندقية والشقق المفروشة أعلى معدلاتها، بنسبة وصلت إلى 100%.

وقال السيد بسيوني 65 عامًا من طنطا: "ابنتي جاءت إلى مطروح بصحبة زوجها ثاني أيام العيد، واستمرت تبحث عن شقة أو شاليه أو أى مكان عدة ساعات، وجدت بعدها غرفة واحدة في فندق بسيط اضطرا للإقامة فيه، وجئت لمطروح لأشاركهم الاستمتاع بالعيد".

وأضاف حسين رمضان سمسار شاليهات وشقق مصيف، أنه لا يوجد شقة واحدة في مطروح من ثاني أيام العيد حتى اليوم الثالث لا يوجد بها مصطافين ومحجوزة أسبوع على الأقل، وسعر الشقة بلغ 1000 جنيه في الليلة".

وأوضح عبدالغني محمد سمسار شقق بحي الشروق أكبر أحياء مرسى مطروح الشعبية، أن أسعار الشقق في الكيلو 7 وسط المدينة يتراوح بين 250 و400 جنيه، وجميع الشقق مشغولة ومحجوزة عدة أيام مقبلة.

ومن جانبه قال محمد عبدالله مدير أحد الفنادق بمطروح إن الفندق كامل العدد ولا يوجد غرف فارغة حتى منتصف سبتمبر المقبل، والمصيف حاليا بلغ حد الذروة. من ناحية أخرى شهدت شواطئ المحافظة ومنها: الغرام وروميل وعجيبة وكليوباترا والأبيض، وكورنيش مدينة مرسى مطروح والحدائق العامة بمطروح، إقبالا كبيرا مع توافد المصطافين وأهالى مطروح لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتابع اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، اليوم، مدى توافر الخدمات بالشواطئ مشددًا على الجاهزية والاستعداد التام لاستقبال المصطافين وأهالي مطروح، وجاهزية إسعاف المدينة لمواجهة أي ظروف طارئة، والاستعداد بالبرامج الترفيهية والفنية، مع تكثيف جهود النظافة بالشوارع والشواطئ.