أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن سلطات البلاد استضافت على مدى اليومين الماضيين اجتماعاً هاماً بين قوى "إعلان الحرية والتغيير"، ومن ضمنها "الجبهة الثورية".

وأوضحت الخارجية أن استضافة الاجتماعات بغرض "تحقيق السلام في السودان كقضية رئيسية تهم جميع الأشقاء في السودان ودعماً للوثيقة الدستورية المقرر التوقيع عليها في السابع عشر من الشهر الجاري" مع المجلس العسكري الانتقالي، مشيرة إلى أن المشاركين تبادلوا في الاجتماع الآراء واتفقوا على عرض ما تم التوصل إليه على قيادة قوى الحرية والتغيير في الخرطوم.

وجددت الخارجية على "تأكيد مصر مواصلة اتصالاتها مع الأشقاء في السودان، ودول الجوار للسودان والإقليم من أجل تحقيق السلام والاستقرار هناك، ودعم الحكومة السودانية الجديدة فى سعيها لتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق"، وفقا لما نشرته وكالة "أكي" الإيطالية، اليوم الثلاثاء.