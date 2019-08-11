البرهان: لا مكان لمروجي خطاب الفتن والتطرف والكراهية في السودان

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن التحديات والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها السودان تحتم على الجميع حماية ما تم التوافق عليه في الرابع من أغسطس.

ودعا البرهان، في خطاب وجهه، اليوم، للشعب السوداني بمناسبة عيد الأضحى، إلى الاستعداد لوضع الأسس لحكم مدني يقوم على المواطنة والحرية والعدالة ويستوعب جميع السودانيين.

وأضاف: "في ظل هذا الواقع الجديد لابد أن نجدد العزم على جمع الشمل والاستعداد لمرحلة جديدة من العمل والإنتاج والعطاء لوطن، هو في أمس الحاجة لتضافر جهود كل أبنائه في كل المجالات والميادين، من أجل البناء والتنمية والإعمار وتحقيق مصالحه العليا".

وتابع، البرهان، في خطابه أن السودان اليوم في أشد الحاجة إلى التماسك والتعاون والتعاضد من أبنائه، لمواجهة التحديات والتغلب على كل الأسباب التى أدت إلى إقعاد هذه الأمة، حسب تعبيره.

وجدد البرهان التأكيد على أنه لا مكان اليوم لمروجي خطابات الفتن والتطرف والكراهية بين أبناء الشعب السوداني.

وختم البرهان، خطابه بتوجيه الشكر للسودانيين، كما حيا أسر الشهداء وتمني عاجل الشفاء للجرحى، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وتابع: "الشكر أجزله للشعب السوداني الأصيل لصبره على كل الشدائد والأزمات القاسية والتحية لشباب وشابات الثورة الثائرين لأجل تحقيق السلام والحرية والعدالة، وأخص بالتحية جنودنا البواسل في القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة في كل المواقع وهم يحرسون السودان ويسهرون على أمنه".

واحتفل السودانيون في الخرطوم، اليوم الأحد، بأول عيد أضحى لهم في فترة ما بعد الرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد ثلاثة عقود، ورغم الجو الاحتفالي الذي ساد بين السكان، إلا أن موائدهم لم تكن زاخرة كما في الأعياد السابقة، حسبما ذكرت فرنس برس.