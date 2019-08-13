مدير أمن الغربية يتابع جهود إخماد حريق مصنع العطور بقرية"الياسمين"

انتقل اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، والمهندس أشرف فرج الله، رئيس مركز ومدينة قطور، منذ قليل، إلى مكان حريق مصنع العطورلمتابعة جهود قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق.

كانت قرية شبرا بلولة، التابعة لمركز قطور، والمعروفة إعلاميا بقرية "الياسمين" شهدت حريقا داخل أحد مصانع العطور، وتم الدفع بنحو 5 سيارات إطفاء لإخماد النيران.

وكشف شهود عيان من أهالي القرية، أن الحريق داخل المبنى الجديد لمصنع العطور ملك "ح.ف"، وهو مبنى مكون من 6 عنابر، وجاء بسبب انفجار مادة الهيكثان، وهي المادة التى تستخدم في استخلاص العطور من العجينة، يذكر أن قرية شبرا بلوله، تنتج ثلث إنتاج مصر من العطور، وتضم مصنعين من 6 مصانع، على مستوى الجمهورية في إنتاج العطور.