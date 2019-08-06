أصيب 9 عمال باختناقات، إثر نشوب حريق في مصنع بمدينة العاشر من رمضان، في الشرقية.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير الأمن، إخطارا، مساء اليوم الثلاثاء، يفيد بنشوب حريق في مصنع أجهزة تبريد بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 9 عمال باختناقات.

وانتقلت قوة من الحماية المدنية، لإخماد النيران، ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.

من جهته، قال الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة في الشرقية، إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى ابن سينا الخاص، لتلقي العلاج اللازم، طبقا للتعاقد بين جهة عملهم والمستشفى.