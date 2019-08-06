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قتلى ومصابون في حادث معهد الأورام

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سبّاك يتطوع بالعمل فى معهد الأورام مجاناً: واجب وطنى

سبّاك يتطوع بالعمل فى معهد الأورام مجاناً: واجب وطنى

الموافقة على إقامة 18 مشروعا استثماريا لتوفير 440 فرصة عمل في البحيرة

الموافقة على إقامة 18 مشروعا استثماريا لتوفير 440 فرصة عمل في البحيرة

بعد إسقاط عضويته.. "البدوي" يقيم دعوى سب وقذف ضد "أبوشقة" و"زين الدين"

بعد إسقاط عضويته.. "البدوي" يقيم دعوى سب وقذف ضد "أبوشقة" و"زين الدين"

مجلس الأمن يدين التفجير الإرهابي أمام معهد الأورام: يجب محاسبة مرتكبيه

مجلس الأمن يدين التفجير الإرهابي أمام معهد الأورام: يجب محاسبة مرتكبيه

"سري الدين" و"نصر" يدعوان للم الشمل.. ويعارضان إسقاط عضوية "البدوي"

"سري الدين" و"نصر" يدعوان للم الشمل.. ويعارضان إسقاط عضوية "البدوي"

"التأمين الصحي الشامل": 30% من أهالي بورسعيد سجلوا في البرنامج

"التأمين الصحي الشامل": 30% من أهالي بورسعيد سجلوا في البرنامج

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حكاية أشهر صورة في انفجار معهد الأورام.. فايزة وابنها على "رصيف الفزع"

حكاية أشهر صورة في انفجار معهد الأورام.. فايزة وابنها على "رصيف الفزع"

البنوك تكثف تحركاتها لرد 64 مليار جنيه لحملة "شهادات القناة" في سبتمبر

البنوك تكثف تحركاتها لرد 64 مليار جنيه لحملة "شهادات القناة" في سبتمبر

"اتبرع ولو بكتاب مستعمل".. نهلة توجّه إيرادات مبادرتها لمعهد الأورام

"اتبرع ولو بكتاب مستعمل".. نهلة توجّه إيرادات مبادرتها لمعهد الأورام

صاحب مطعم سمك يتبرع بإيراد يوم كامل لمعهد الأورام: مملكش إلا قوت يومي

صاحب مطعم سمك يتبرع بإيراد يوم كامل لمعهد الأورام: مملكش إلا قوت يومي

"هتتباع بسعر كويس".. 5 مكاسب من التصالح في مخالفات البناء

"هتتباع بسعر كويس".. 5 مكاسب من التصالح في مخالفات البناء

إشادات "البورسعيدية" بمنظومة "التأمين الصحى": "حلم بقالنا سنين بنتمناه"

إشادات "البورسعيدية" بمنظومة "التأمين الصحى": "حلم بقالنا سنين بنتمناه"

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