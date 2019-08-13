يقدم السيرك القومي بالعجوزة، في العيد مجموعة من العروض المتنوعة، منها عروض الحيوانات المفترسة والأليفة والسحر والخيال والأكروبات العالمية، يوميا من الساعة الخامسة مساءً حتى التاسعة مساءً.

وذكرت الصفحة الرسمية للسيرك القومي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن تلك العروض تأتي تحت إشراف الفنان محمد النوبي، ويتضمن العرض 15 فقرة مختلفة منها المشي على الحبال، البيسكليت، الديابلو، الساحر، البرانيط، استعراض الكلاب، الدودة الشقية، الثعابين، الخناجر، التوازن على الزجاجات، التوازن على السلك، المطبخ الصيني، السلالم، ويختتم البرنامج باستعراض الأسود والنمور.

وعن أسعار التذاكر أكدت الصفحة أن الأسعار تبدأ من 50 جنيها للكرسي بالصالة، و100 جنيه للبنوار، حتى 150 جنيها، وعلى أن يحجز للطفل تذكرة بدءا من عمر ثلاث سنوات.